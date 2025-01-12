اختتام منتدى "مستقبل المهرجانات السينمائية الإفريقية في عصر الرقمنة"

الأقصر - محمد محروس:

اختتمت فعاليات ملتقى "مستقبل المهرجانات السينمائية الإفريقية في عصر الرقمنة"، الذي أقيم على مدار يومين ضمن فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور عدد من صناع الأفلام، ومنظمي المهرجانات، والمنتجين من مختلف دول القارة الإفريقية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي تلى الجلسة الختامية، استعرضت المخرجة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، التوصيات الختامية التي تم الاتفاق عليها من قبل المشاركين في الملتقى. وكانت أبرز التوصيات إنشاء منصة عالمية للتعاون تجمع صانعي الأفلام، المنتجين، والمخرجين المهتمين بصناعة السينما الإفريقية، بهدف تعزيز السينما الإفريقية عالميًا من خلال تبادل المعرفة وبناء شراكات قوية.

كما تم التأكيد على أهمية استغلال التحول الرقمي لتوثيق الأفلام الكلاسيكية والموروث السينمائي الإفريقي، ما يسهم في الحفاظ عليها للأجيال القادمة من خلال الأرشيفات الرقمية. كما تم طرح ضرورة استخدام التقنيات الرقمية لترميم الأفلام القديمة وتحسين جودتها، بما يساهم في تعزيز قيمتها الثقافية والفنية.

وأوصى المشاركون بإنشاء منصات إلكترونية لعرض الأفلام الإفريقية وحمايتها من خلال الحقوق الفكرية، كما تم التأكيد على ضرورة تخصيص تمويل وحوافز مالية لدعم التعاون في الإنتاج المشترك بين دول إفريقيا. وناقش الملتقى ضرورة إشراك وزارات الثقافة والخارجية في دعم صناعة السينما الإفريقية من خلال تخصيص ميزانيات لدعم إنتاج الأفلام والمهرجانات السينمائية.

وفي ختام الملتقى، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية و Mucii Pictures و Creative Africa Lab Ltd، بهدف تأسيس منصة إلكترونية تحت اسم "African Film Festivals"، لتعزيز مهرجانات الأفلام الإفريقية حول العالم.