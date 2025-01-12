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بالصور.. حملة "إحميها من الختان" تنطلق في البحيرة

08:03 م الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حملة طرق الأبواب بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    حملة طرق الأبواب بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    حملة طرق الأبواب بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    حملة طرق الأبواب بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    حملة طرق الأبواب بالبحيرة1
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البحيرة – أحمد نصرة

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، حملة طرق الأبواب تحت شعار "إحميها من الختان"، والتي تستمر حتى 14 يناير الجاري.

استهدفت الحملة في يومها الأول توعية 7500 شخص، منهم 2037 سيدة، 1828 رجلًا، و3635 طفلًا، بإجمالي 2500 زيارة في 8 مراكز مختلفة. شارك في الحملة 57 ميسرة من المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى القيادات الدينية من أئمة المساجد والقساوسة والواعظات والراهبات.

تهدف الحملة إلى رفع الوعي بمخاطر ختان الإناث، سواء الصحية أو النفسية، وتسليط الضوء على الأضرار الناجمة عن هذه الممارسة الضارة. كما تعمل على توضيح العقوبات القانونية التي تواجه من يقوم بهذه الجريمة أو يسهلها، وتشجع المجتمع على اتخاذ موقف واضح وصارم للقضاء على الختان نهائيًا.

يُذكر أن حملة طرق الأبواب أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتمتد في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

الكلمات المفتاحية: حملة طرق الأبواب، إحميها من الختان، البحيرة، المجلس القومي للمرأة، ختان الإناث.

حملة طرق الأبواب الختان البحيرة المجلس القومي للمرأة إحميها من الختان
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