كسر 4 أقفال.. ضبط المتهم بسرقة كمبيوتر يحوي درجات طلاب معهد أزهري بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الدقهلية من ضبط المتهم بسرقة جهاز كمبيوتر يحتوي على بيانات ودرجات طلاب المعهد الإعدادي والثانوي الأزهري بمدينة طلخا.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، اللواء دكتور حسام عبد العزيز، بلاغًا من مدير المعهد الإعدادي والثانوي الأزهري بنين، "أشرف.ذ.م.ا"، يفيد بسرقة جهاز كمبيوتر يحتوي على بيانات الطلاب ودرجات الامتحانات من إحدى غرف المعهد الواقعة في الطابق الأرضي.

انتقلت على الفور وحدة مباحث مركز شرطة طلخا برئاسة الرائد صلاح عودة، وبتفقد الموقع، تبين أن المعهد مكون من طابق أرضي وطابقين، ومحاط بسور على مساحة 2000 متر، كما تبين غياب فرد الأمن الإداري المعين لحراسة المعهد في الفترة الليلية.

وتشكيلًا فريق بحث برئاسة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وبالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام، تمكّن الفريق من تحديد هوية المتهم وهو "محمد.ا.م.ح.س"، 21 عامًا، عامل ومقيم في شارع المعاهدة بمدينة طلخا، والمطلوب في قضية "تبوير أرض زراعية".

وأوضحت التحريات أن المتهم، وهو محكوم عليه بالسجن، تسلق السور الحديدي للمعهد ودخل باستخدام ماسورة حديدية كانت مهملة في المعهد، وكسر 4 أقفال لغرفة كان يحتوي فيها جهاز الكمبيوتر. بعد ارتكاب الجريمة، تخلص من الماسورة التي استخدمها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الذي اعترف بجريمته بسبب مروره بضائقة مالية. وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.