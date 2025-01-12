قربان الجن والآثار.. إحالة أوراق مُدان بقتل زوجته في أسيوط للمفتي

أسيوط - محمود عجمي:

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، إحالة أوراق تاجر أجهزة كهربائية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل زوجته في قرية منقباد بمركز أسيوط لتقديمها قربانًا للجن لاستخراج الآثار من منزل والدها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر ومحمد حسن شلقامي، وأمانة سر بخيت شحاتة وفنجري عبد الرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 17593 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة أسيوط، أفاد بقيام "محمد. ر. ع" (40 عامًا) بقتل زوجته "مروة. ز. ح" (26 عامًا) داخل مسكنهما.

أوضحت تحريات مباحث مركز الشرطة أن المتهم كان يمارس أعمال السحر والجن للعثور على الآثار، وادعى قدرته على تحديد مواقعها. تعرف المتهم على والد المجني عليها، زاعمًا أنه سيعالجها من الأمراض التي تعاني منها، وتقدم للزواج منها لتحقيق أغراضه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يعتقد بوجود آثار أسفل منزل والد المجني عليها، وقام بقتلها بعد أربعة أيام من زواجهما كقربان للجن، على أمل استخراج الآثار المزعومة.