محافظ قنا يطلق موسم عصير القصب لعام 2025 بمصنع سكر قوص

قنا – عبدالرحمن القرشي:

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2025 في مصنع سكر قوص، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمهندس علاء محمود محمد، العضو المنتدب الفني للشركة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

قدم المحافظ التهنئة لمزارعي قصب السكر والعاملين في المصنع بمناسبة انطلاق موسم العصير، مشيدًا بالجهود المبذولة في مراحل الإنتاج.

تضمنت جولة المحافظ متابعة عمليات الشحن والتفريغ، والعصر والمعالجة الكيميائية والحرارية، وصولًا إلى التبخير والطبخ والتعبئة.

وأكد أن المحافظة تدعم زراعة القصب من خلال التوسع في أنظمة الري الحديث واستخدام الشتلات لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

وأشار المحافظ إلى أن قنا تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر، حيث تضم ثلاثة مصانع رئيسية في نجع حمادي، ودشنا، وقوص، وتصل المساحة المزروعة بمحصول القصب إلى حوالي 120 ألف فدان، ما يمثل 35% من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب في مصر، بإنتاج سنوي يبلغ نحو 3 ملايين طن من القصب الخام، أي ما يعادل 300 ألف طن من السكر.

وأكد الكيميائي صلاح فتحي محمد أهمية محصول قصب السكر باعتباره مادة أساسية تدخل في صناعات متعددة مثل السكر المبلور، والمولاس، والكحول، والخل، وحمض الخليك، وخميرة الأعلاف.

وأضاف أن المصنع أتم استعداداته لموسم العصير عبر صيانة خطوط النقل "الديكوفيل"، وتجديد عربات نقل القصب، وتوسعة الطرق الداخلية والخارجية للمصنع، إلى جانب تثبيت لوحات إرشادية لتسهيل دخول الجرارات المحملة بالقصب.