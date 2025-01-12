تكريم مجتازي برنامج "حوكمة المؤسسات والتنمية المستدامة" بجامعة بنها الأهلية

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القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

كرّم الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والمهندس محمد كامل رئيس مؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، المجموعة الأولى من الجهاز الإداري بالجامعة، الذين اجتازوا البرنامج التدريبي "حوكمة المؤسسات والتنمية المستدامة".

يأتي هذا التكريم في إطار حرص الجامعة على رفع كفاءة الجهاز الإداري وصقل مهاراته، وإعداد كوادر إدارية مؤهلة وفعالة.

تم التدريب على مدار 12 ساعة بقيادة الدكتور حازم عواد، استشاري الحوكمة، وفقًا للبروتوكول المبرم بين الجامعة والمؤسسة.

أكد الدكتور تامر سمير أهمية تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى تأهيل الكوادر الإدارية لمواجهة التحديات وتحقيق رؤية الجامعة في التميز. أشار إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ البرامج لباقي المجموعات في إطار سعي الجامعة المستمر لتطوير مهارات موظفيها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

أشاد المهندس محمد كامل بجودة البرنامج وأثره الإيجابي على المشاركين، مؤكدًا أن هذه البرامج تسهم في بناء قدرات العاملين وتعزز من فاعلية الأداء الإداري.

وتحت إشراف الدكتور شادي المشد، مدير برنامج علوم الحاسب، شارك في تسليم الشهادات كل من الأستاذة سامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، والأستاذ أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد، والدكتورة نرمين أبو الخير، مدير عام العمليات.

أشاد المتدربون بالبرنامج التدريبي الذي تم تصميمه بعناية، مؤكدين أنه ساهم في تعزيز مفاهيم الحوكمة وأهمية التنمية المستدامة في العمل الإداري.