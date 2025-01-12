رئيس قسم وزوجته وأختها.. محافظ سوهاج يوقف 3 معلمين بسبب تسريب امتحان

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قرر اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، إيقاف 3 من العاملين بإدارة طما التعليمية عن العمل، لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، وذلك على خلفية تداول وتسريب امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي "نموذج ب"، وامتحان مادة اللغة الانجليزية للصف الخامس الإبتدائي "نموذج ب"، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل بدء وقت الامتحان.

من جانبه أوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن إدارة الأمن بالمديرية رصدت واقعة التسريب، وجرى تشكيل لجنة عاجلة بإشراف مدير عام التعليم العام؛ لسرعة الفحص المبدئي للواقعة.

وأشار السيد إلى أنه بعد الفحص تبين صحة واقعة التسريب، وأن ورائها 3 من العاملين بإدارة طما التعليمية وهم رئيس قسم التعليم الثانوي، وزوجته "وكيل مدرسة الشهيد مصطفى عبدالرازق الإعدادية المشتركة"، وشقيقة زوجته "وكيل القسم الابتدائي بمدرسة طما للتعليم الأساسي".

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم إلغاء الامتحان المسرب "نموذج ب" والاكتفاء بامتحان جميع الطلاب بنموذجي "أ، ج"، لافتًا إلى إحالة الواقعة للشئون القانونية.