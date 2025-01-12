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بالصور.. تركيب بلاط انترلوك بالشوارع الضيقة والممرات في البحيرة

04:29 م الأحد 12 يناير 2025
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    تركيب بلاط انترلوك بالشوارع الضيقة والممرات في البحيرة (3)
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    تركيب بلاط انترلوك بالشوارع الضيقة والممرات في البحيرة (1)
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البحيرة - أحمد نصرة:

بدأت الوحدة لمركز ومدينة حوش عيسى التابعة لمحافظة البحيرة، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة بمحيط بنك مصر ومنطقة خلف مساكن سوق الخضار، وأعمال رفع مطابق الصرف الصحي للتأكد من جاهزيتها لتصريف مياه الأمطار.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة الشاملة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع، بنطاق المحافظة، وتعزيز المظهر الحضاري وتسهيل حركة المواطنين، لتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار الجهود لتطوير الطرق والمرافق العامة بجميع المناطق، وفقاً للخطة الاستثمارية للمحافظة.

تركيب بلاط انترلوك البحيرة مدينة حوش عيسى
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