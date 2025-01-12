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تأجيل محاكمة سائق ميكروباص ديروط المنكوب إلى 26 يناير

04:03 م الأحد 12 يناير 2025

تعبيرية عن محاكمة

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أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت محكمة ديروط الجزئية، اليوم الأحد، تأجيل قضية سائق ميكروباص ديروط الذي سقط في الترعة الإبراهيمية، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص، إلى 26 يناير الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى شهادة المهندس الفني الذي قام بمعاينة السيارة.

تعود تفاصيل الحادث إلى 8 ديسمبر الماضي، عندما تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بتلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط سيارة ميكروباص محملة بالركاب في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط، ووجود مصابين ووفيات.

أسفر الحادث عن غرق ثلاثة أشخاص من مركز ديروط بأسيوط، وتم تشييع جثامينهم ودفنهم في مسقط رأسهم بديروط.

تأجيل محاكمة محاكمة سائق ميكروباص ديروط محكمة ديروط أسيوط
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