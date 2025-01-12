إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في مشاجرة بالعصي والشوم بسبب خلافات بين الجيران في قرية بويط بمركز ساحل سليم في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن مشادة كلامية بين الجيران تطورت إلى اشتباك بالعصي والشوم، مما أسفر عن إصابة كل من "عماد. ج"، و"دميان. م"، و"عزت. ف"، و"مدحت. م".

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا لعرضه على النيابة .