جولة داخل أول مستشفى وإسعاف نهري في الصعيد -فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية الطارئة وتوفير رعاية صحية سريعة لأهالي صعيد مصر، أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن تدشين أول مستشفى عائم وإسعاف نهري في المنطقة.

يأتي هذا المشروع، الذي أُطلق عليه اسم "مستشفى حورس العائم"، ضمن خطة لتحسين الاستجابة للحالات الطارئة، خاصة في المناطق النائية والجزر النيلية التي يصعب الوصول إليها بريًا.

وقال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن مستشفى حورس العائم تعد الأولى من نوعها في صعيد مصر، مشيرًا إلى أهمية التفكير الابتكاري واستغلال الإمكانيات المتاحة لخدمة أهالي محافظة أسيوط، خاصة الذين يستخدمون العبارات النهرية على ضفاف النيل وأهالي الجزر داخل المحافظة. الهدف هو توفير الخدمة الطبية بسرعة، خاصة في الحالات الطارئة التي قد لا تسمح بالانتظار للوصول إلى الإسعاف البري.

وأضاف أبوالنصر أن المستشفى العائم ستخدم أيضًا السائحين على العبارات المتجهة إلى المدن السياحية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة، حيث يمكن التعامل مع أي طارئ طبي على الفور دون تأخير.

وأوضح المحافظ أن المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وتضم فرقًا طبية متخصصة من أطباء وأطقم تمريض متميزة قادرة على التعامل مع الحالات الحرجة. تشمل الفرق أطباء من مختلف التخصصات مثل القلب، الباطنة، الجراحة، والصيدلة الإكلينيكية، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة حتى وصول المريض إلى المستشفيات الرئيسية.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية الخدمات المتميزة التي تقدمها المحافظة لأهلها، مشيرًا إلى أن المستشفى العائم الجديد تم تزويده بلانش طائر إسعاف قادر على الوصول إلى المناطق النائية بسرعة فائقة. وأوضح المحافظ أن هذه الخدمات تتميز بجودة عالية، ومع استمرار التجربة سيتم التوسع في إمكانياتها لتشمل جميع مناطق أسيوط وصعيد مصر.

كما أعرب المحافظ عن شكره وتقديره للرئيس السيسي الذي ساهم في تحقيق هذا الحلم الذي طالما حلم به أهل أسيوط. وأوضح أن التنسيق الكامل تم منذ بداية المشروع مع وزير الصحة، وتم الربط بين كافة المستشفيات والإسعاف الرئيسي في المحافظة. وأكد أن التنسيق مع مرفق الإسعاف على مستوى الجمهورية ووزارة الصحة يضمن الوصول السريع إلى الأماكن المطلوبة من خلال الإسعاف الطائر والمستشفى العائم، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعمل تحت إشراف وزارة الصحة تمامًا مثل أي مستشفى أرضي أو خدمة إسعاف أخرى. يتم توجيه العمليات من خلال غرفة عمليات الإسعاف الرئيسية، والتنسيق مع منظومة وزارة الصحة والتأمين الصحي لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لأهل أسيوط.

أوضح المحافظ أن المشروع في مراحله الأولى، مع خطط للتوسع ليعمل المستشفى العائم على مدار 24 ساعة يوميًا. سيتم إنشاء وحدات أرضية مرتبطة بالمشروع لتقديم خدمات مثل المبادرات والتوعية للأفراد. وأكد أن المستشفى العائم سيكون مخصصًا للحالات النهرية في نهر النيل لضمان سرعة الانتقال والتعامل مع الحالات الطارئة، بالتنسيق مع المستشفيات الأرضية والمستشفيات الرئيسية على الشاطئ.

أكد المحافظ أن المستشفى العائم سيستخدم لتقديم كافة الخدمات الطبية لجميع الجزر، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات والقوافل الطبية لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لأهلنا في الجزر. وأوضح أن المستشفى العائم ليس مخصصًا فقط لحالات الإنقاذ، بل يمكنه الانتقال إلى أي جزيرة لتقديم الخدمات الطبية على مدار أيام متعددة، والإقامة هناك حتى انتهاء الحالة الطارئة أو المبادرة.

وفي حالة حدوث أي طارئ في نهر النيل، يتمكن اللانش الطائر من الانتقال بسرعة إلى الحالة الطارئة ونقلها إلى المستشفى العائم لتقديم الرعاية اللازمة، سواء كانت الحالة في الجزيرة أو في أي مكان آخر على النهر.