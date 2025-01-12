بعد إحالة الجناة للمفتي.. والدة طالب كفر الشيخ: "قتلوه يوم عيد ميلاده"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

غمرت الفرحة الممزوجة بالحزن أسرة الشاب الضحية في حادث دسوق، بعد قرار محكمة مستأنف جنايات فوه محافظة كفر الشيخ بإحالة المتهمين لفضيلة المفتي للمرة الثانية لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهم.

بعيون دامعة وقلب مكسور، قالت وفاء أحمد، والدة الطالب الراحل أيمن ياسر عبد اللطيف، ضحية تجار المخدرات لـ"مصراوي": "قتلوا ضنايا في يوم ميلاده، لا شيء يعوضني عنه". وأضافت: "احتسبه عند الله شهيداً، ويكفيني حب الناس له".

وأكدت والدة الضحية، أن نجلها من الشباب المشهود لهم بالشهامة وحسن الخلق، كما كان مواظبًا على صلة الرحم ومشهور بمودة الناس.

وكشفت الأم بحزن بالغ أن ابنها كان يتمتع بطموح كبير وطاقة إيجابية، حيث كان يعمل جاهداً لبناء مستقبله وتأمين حياته وعائلته، وكان يرافق والده في عمله، متطلعاً إلى تعلم كل جديد وتطوير مهاراته.

واختتمت الأم حديثها لمصراوي قائلة: "فراق ابني صعب جدًا لكن راضية بقضاء الله وقدره وأحمد ربنا وبقول الحمد لله، لأن أيمن ابني أكيد في مكان أحسن عند ربنا، والناس كلها اللي يعرفني واللي مش يعرفناش لما تابعوا الأحداث كانوا يدعون بالرحمة و يتابعون القضية من أولها لنهايتها.. واحب اشكر القضاء المصري رمز الحق والعدالة على الأرض".

وكانت محكمة مستأنف جنايات فوه في كفر الشيخ، قررت حضوريًا بإحالة أوراق 4 أشخاص تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة ومدانين باستعراض القوة والبلطجة، والتلويح بالعنف في مدينة دسوق، وقتل طالب عمدًا بناحية كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة يوم 5 فبراير 2025 موعدًا للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد فاروق الغنيمي، رئيس المحكمة، ومحمد محمد حمودة، نائب الرئيس، وسكرتارية أحمد جبر، وذلك في أحداث القضية رقم 933 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، المقيدة برقم 46 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق في كفر الشيخ أحالت كل من المتهمين إسلام ي.ا.م.ع، 35 عامًا، حداد كريتال، وشقيقه هشام، 28 عامًا، صياد، وعوض. ت. ع، 22 عامًا، دبلوم صناعة، وإبراهيم ع.خ، 22 عامًا، طالب، ويقيمون بمدينة دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه، أنهم في يوم 25 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف قبل المواطنين ممن تصادف تواجدهم بالطريق العام إذ صوبوا حيالهم الأعيرة النارية بكثافة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية حيازتهم وإحرازهم قاصدين من ذلك ترويعهم، وتخويفهم، والتأثير في إرادتهم، وفرض السطوة عليهم بمنعهم من التواجد بالميناء في نهر النيل فرع رشيد بمنطقة حي الكشلة لاتخاذهم مكانهم الذين يطلقون من خلاله الأعيرة النارية لمزاولة نشاطهم الإجرامي من الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا مقاومة السلطات، وحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتكدير الأمن، والسكينة العامة معرضين حياتهم للخطر.

وكشف قرار الإحالة عن اقتران تلك الجناية بعدة جرائم أخرى وهي بأنهم في ذات المكان والزمان قتل المتهم الأول المجني عليه الشاب أيمن ياسر إبراهيم محمود عبداللطيف، عمدًا إذ أعد لذلك الغرض أسلحة نارية، وذخيرة، مصوبًا حياله، وحيال من يتصادف تواجده مع المجني عليهم من المواطنين قاطني تلك المنطقة وابلاًا من الأعيرة النارية.

وأوضحت الاتهامات الموجهة للمتهم الأول أنه قاصدًا من ذلك إيذاء شخص غير معين حال مروره بمرمى نيرانه وإزهاق أرواحهم دون تمييز وعلى أثر ذلك استقرت إحدى الأعيرة النارية محل تصويبه بعنق المجني عليه محدثة الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي مزهقة روحه وذلك بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع وذلك لتحريضهما المتهم على فعل ذلك.

وكانت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية"، قضت مسبقًا وحضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بإعدام المتهمين الأربعة عما نسب إليهم، وذلك بجلسة 22 يونيو 2024 فيما تقدم المتهمين باستئناف الحكم وإعادة النظر فيه أمام محكمة مستأنف جنايات فوه والتي أصدرت قرارها المذكور.