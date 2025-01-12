5 مصابين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي"7 راكب"، على طريق الجيش في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة سوزوكي على طريق الجيش، بالقرب من قرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة: "عبيد.ع.ع"، 75 عامًا، جروح وسحجات متفرقة، و "محسن.ع.ع"، 28 عامًا، سحجات و كدمات متفرقة، و "أحمد.س.ع"، 44 عامًا، كسر بالفقرات العنقية، و " هدية.ر.ع"، 55 عامًا، كسر بالذراع الأيمن، و"سمير.ع.م"70 عامًا، كسر بالساق الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.