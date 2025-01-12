لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

5 مصابين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي ببني سويف

03:04 م الأحد 12 يناير 2025

انقلاب سيارة سوزوكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي"7 راكب"، على طريق الجيش في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة سوزوكي على طريق الجيش، بالقرب من قرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة: "عبيد.ع.ع"، 75 عامًا، جروح وسحجات متفرقة، و "محسن.ع.ع"، 28 عامًا، سحجات و كدمات متفرقة، و "أحمد.س.ع"، 44 عامًا، كسر بالفقرات العنقية، و " هدية.ر.ع"، 55 عامًا، كسر بالذراع الأيمن، و"سمير.ع.م"70 عامًا، كسر بالساق الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة سوزوكي ني سويف اصابة اشخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمطارها غزيرة ورياحها قوية.. أبرز المدن المهددة بـ"نوة الفيضة الكبرى" في مصر -صور

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين