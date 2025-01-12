مباحث الفيوم تكشف سبب وفاة سيدة عجوز داخل حظيرة مواشي

الفيوم ـ حسين فتحى:

أنهت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالفيوم غموض العثور على جثة سيدة عجوز داخل حظيرة مواشي، حيث تبين أن الوفاة كانت نتيجة سقوطها، وليس نتيجة لأي عمل إجرامي.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز إطسا بوفاة "أم هاشم" 70 عاماً ربة منزل مقيمة بقرية الجعافرة.

جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز إطسا، تحت إشراف كل من العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، واللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بعد أن كشفت المعاينة الأولية أن السيدة العجوز بها آثار إصابة بالرأس ودماء فى مكان العثور على جثتها.

تبين من تحريات أجهزة البحث الجنائى، أن نجلها أحمد محمود 41 عاما – فلاح كان عائدا من الحقل مساء أمس ووجد والدته ملقاة أسفل المواشى وبها آثار إصابة بالرأس وتنزف الدماء.

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعى ومفتش الصحة، أن السيدة العجوز انزلقت قدمها أثناء دخولها حظيرة المواشى، فوقعت على جسم صلب مما أدى إلى إصابتها بالرأس مما أدى إلى وفاتها.

وأشار التقرير إلى عدم وجود آثار عنف أو مقاومة نتيجة الإصابة وأن وفاتها طبيعية، وأخطرت نيابة إطسا بتقرير الطب الشرعي، وقررت التصريح بدفن جثة العجوز.