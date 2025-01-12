افتتاح معرض إبداعات فناني الجنوب على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الأقصر - محمد محروس:

افتتح سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، معرض " إبداعات فناني الجنوب " بمكتبة مصر العامة علي هامش فعاليات الدورة الـ 14، بحضور القومسير الدكتور رمضان معتمد، والدكتور أحمد حسن محمود الشعراوي، القومسير التنفيذي لمعرض الفنون التشكيلية .

المعرض شارك فيه فنانون من جنوب مصر، وكان أغلبهم من الشباب والشابات خريجي وطلاب كلية الفنون الجميلة، وقدموا خلال المعرض رؤى بصرية متعددة، وطرحوا أفكارهم المستلهمة من الموروث الثقافي والحضاري المصري، حيث تضافرت الأعمال الفنية المنجزة لتؤكد على مفهوم الهوية المصرية عبر مجالات الإبداع التشكيلي المتعددة، سواء كانت تصويرًا أو رسمًا أو نحتًا أو حفرًا، متخذة من المعالجات والوسائط التشكيلية سبيلا لتحقيق الصياغات البصرية التي تتفق مع مفهوم الهوية المصرية، فالمعرض يلقي الضوء على إبداعات فناني الجنوب بطرح مصري خالص.



وأكد المشرفان علي المعرض وهما الدكتور رمضان معتمد ، والدكتور أحمد حسن الشعراوي، أن المعرض يساهم في دعم المبدعين في مصر، وبخاصة إبداعات فناني الجنوب. ويؤكد أيضًا على تكامل المؤسسات التعليمية منها والمتمثلة في جامعة الأقصر برعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، مقدمين الشكر لإدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية علي تعاونهم في إبراز الوجه الحقيقي للثقافة المصرية ودعم مبدعيها.