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مصرع طفل غرقا في مصرف زراعي ببني سويف

11:43 ص الأحد 12 يناير 2025

ارشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه غرقًا، في مياه مصرف زراعي بقرية بني خليفة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "عمر.م"، 5 أعوام، إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق في مصرف قرية بني خليفة التابعة لمركز ناصر، أثناء لهوه بالقرب منه.

وتوصل الكشف الطبي الموقع عليه بمعرفة مفتش الصحة، إلى عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل مصرف زراعي بني سويف
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