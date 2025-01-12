"الكنز اللي بنحلم بيه".. ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن آثار داخل منزل مهجور بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث قسم شرطة طهطا محافظة سوهاج، 3 أشخاص، أثناء التنقيب عن الآثار، في منزل مهجور.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا، بلاغًا بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزل ملك "محمد. ع" 61 عامًا عامل.

تبين أن المنزل المشار إليها مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، وغير مأهول بالسكان، ووجود حفر بداخله.

وضبط بالمكان كل من مالك المنزل، "أحمد. ف" 40 عامًا عامل، "حسن. م" 39 عامًا عامل، وأدوات الحفر، وبمواجهة المتهمين أفادوا بارتكابهم الواقعة؛ بقصد الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار.

وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.