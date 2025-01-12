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سكرتير عام مساعد أسوان يتفقد مستشفى دراو المركزى -صور

11:08 ص الأحد 12 يناير 2025
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    سكرتير عام مساعد أسوان يتفقد مستشفى دراو المركزى (4)
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أسوان - إيهاب عمران:

تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان اللواء محمد عبد الجليل، مستشفى دراو المركزى بالمبنى الجديد، وأيضاً بالمبنى القديم.

وأثناء الجولة التي رافقه فيها كمال حلمي رئيس مركز ومدينة دراو، والدكتور أحمد ربيع مدير المستشفى، نقل السكرتير العام المساعد توجيهات محافظ أسوان بشأن سرعة الانتهاء من وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى الجديد بإجمالى 34 ماكينة، ليتم نقل الحالات المرضية من الوحدة بالمستشفى القديم إليها لتلقى جلسات الغسيل الكلوى بها وذلك فى فترة وجيزة بواقع 102 حالة، موضحاً بأن تعليمات المحافظ ترتكز أيضاً على تحقيق الجاهزية الكاملة بمستشفى دراو المركزى لخدمة نحو 150 ألف نسمة، وتوفير أوجه الرعاية الطبية لهم على الوجه الأكمل.

محافظة أسوان محمد عبد الجليل مستشفى دراو المركزى
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