تركيب مولد كهرباء فى تجمع "سعدة" بمدينة نويبع -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى اللواء نادر علام رئيس مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، جولة تفقدية بتجمع "سعدة" التابع لقرية الشيخ عطية بالمدينة، لمتابعة تركيب مولد كهربائي بالتجمع، والاستماع لمطالب واحتياجات مواطني التجمع، للعمل على تلبيتها، بناءً على توجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى تركيب مولد كهربائي بطاقة 40 ميجا في تجمع "سعده" لتخفيف الأعباء على حياة سكان التجمع، مشيرًا إلى أن التجمع يضم نحو 150 نسمة، ويحتوى على حوالى 25 منزل.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن هذا التجمع لم تصل إليه الكهرباء منذ 13 عاما، لذا أعرب سكان التجمع عن فرحتهم بتوفير التيار الكهربائي به، وقدموا الشكر للقيادة السياسية ومحافظ جنوب سيناء على الاستجابة لمطالبهم.

جدير بالذكر، أن محافظة جنوب سيناء قامت بتنفيذ عدة مشروعات في قطاع الكهرباء خلال عام 2024، بتكلفة إجمالية بلغت 38.2 مليون جنيه، إضافة إلى أعمال الإحلال والتجديـد، وإجراء توسعات لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض، لتحسين أداء الشبكة وتقليل الأعطال بتكلفة 35 مليون جنيه، توصيل التيار الكهربي للتجمعات التنموية بتكلفة 100 مليون جنيه.