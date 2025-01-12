بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات المرحلة الابتدائية

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الثالث والرابع الإبتدائي للعام الدراسى 2024 - 2025 في مدرستي الوحدة العربية الإبتدائية المشتركة بمدينة أسيوط، وبني مر الإبتدائية الجديدة بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، وذلك في اليوم الأول للإمتحانات في مادة اللغة العربية للصف الرابع ومادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر.

رافقه خلال الجولة المحاسب عدلى أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية، وأحمد عبده مدير عام إدارة الفتح التعليمية، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية، وعزه عبدالسلام مديرة مدرسة الوحدة العربية الإبتدائية المشتركة، وماشاء الله سيد علي مديرة مدرسة بني مر الإبتدائية الجديدة.

واطمأن المحافظ على توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان، وتحاور مع الطلاب والطالبات عن طبيعة الامتحانات من داخل المنهج الدراسي والتدريبات متمنياً لهم التوفيق والنجاح مشدداً على الإلتزام بمواصفات ورقة الامتحانات والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة لضمان حقوق ومصلحة الطالب فضلاً عن متابعة سير الإمتحانات من خلال لجان المتابعة من قبل مديري الإدارات بكل إدارة تعليمية والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية للتعامل الفوري مع أي شكوى قد تحدث.

واستمع إلى شرح من مديرة مدرسة الوحدة العربية الإبتدائية المشتركة بأن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحان للصف الثالث بالمدرسة 123 طالبا وطالبة، والصف الرابع الإبتدائي 160 طالبا وطالبة، كما أشارت مديرة مدرسة بني مر الإبتدائية الجديدة بأن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحان 320 طالبا وطالبة للصف الثالث والرابع الإبتدائي.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك لافتاً إلى الإهتمام بتوفير كافة سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للقيام بالإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى التعاون المثمر والتنسيق بين كافة الجهات والإدارات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الامتحانات والتعليمات الواردة من الوزارة لضمان نزاهتها وسلامة الطلاب مضيفاً أن إجمالي عدد المقيدين بالصف الثالث الابتدائي على مستوى مدارس المحافظة 24361 طالبا وطالبة وعدد المقيدين بالصف الرابع الإبتدائي 25436 طالبا وطالبة موضحاً أن عدد الحضور في اليوم الأول للامتحانات يصل إلى 47311 طالبا وطالبة بالصفين الثالث والرابع الإبتدائي بكافة مراكز وقرى المحافظة.