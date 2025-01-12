سم في وجبته الأخيرة.. كشف غموض وفاة سائق داخل "توكتوك" في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض العثور على سائق جثة هامدة داخل مركبة التوك توك، على جانب الطريق بمدينة طهطا.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا بلاغًا بوفاة "أحمد. م" 42 عامًا سائق داخل دراجته النارية "توك توك" على جانب الطريق دائرة القسم.

وتبين وجود جثة المذكور على مقعد القيادة داخل دراجته النارية المشار إليها متوقفة على جانب الطريق بالقرب من مسكنه، وبمناظرته تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وعثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول، ومبيد حشري داخل كيس بلاستيكي، كما عثر داخل التوك توك على بقايا طعام "كشري"، تم التحفظ عليهم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وتوصلت التحريات إلى قيام المذكور بالتوجه لمحل مبيدات زراعية وشراء مبيد حشري ووضعه على الطعام المشار إليه والتوجه عقب ذلك لمكان العثور عليه.

وأشار والده 72 عامًا بالمعاش، وزوجته "أنوار. خ" 29 عامًا ربة منزل إلى إقدام المذكور على الانتحار بوضع مبيد حشري على الكشري وتناوله؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

وأظهر الكشف الطبي الموقع على جثة السائق بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب؛ نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.