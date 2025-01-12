بها عدة إصابات.. العثور على جثة خمسيني بطريق "قفط- القصير" في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، على جثة خمسيني، بها عدة إصابات بجوار كافتيريا في قرية اللقيطة، عند الكيلو 45 طريق قفط القصير، جنوبي محافظة قنا.

البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا، من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا من النجدة، بمقتل خمسيني والعثور على جثته بها عدة إصابات غير واضحة بجوار كافتيريا في قرية اللقيطة التابعة لدائرة مركز قفط.

بالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "علي إ. س. ع"، 50 عامًا، بها إصابات إثر التعدي عليه بالضرب بجوار كافتيريا في قرية اللقيطة مركز قفط عند الكيلو 45 قفط القصير.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قفط تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.