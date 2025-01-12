إصابة 15 عاملًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل شمال قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 15 عاملا، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بين مركزي فرشوط وأبوتشت، شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بين مركزي فرشوط وأبوتشت في قنا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إذ تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 15 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بين مركزي فرشوط وأبوتشت، جاري نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.