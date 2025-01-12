لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة 15 عاملًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل شمال قنا

09:05 ص الأحد 12 يناير 2025

انقلاب سيارة ربع نقل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 15 عاملا، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بين مركزي فرشوط وأبوتشت، شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بين مركزي فرشوط وأبوتشت في قنا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إذ تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 15 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بين مركزي فرشوط وأبوتشت، جاري نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ربع قنا النيابة العامة أمن قنا شمال محافظة قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بها عدة إصابات.. العثور على جثة خمسيني بطريق "قفط- القصير" في قنا

إعلان

إعلان

اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان
من لوس أنجلوس إلى نيويورك.. كيف دمرت الحرائق أحياء سكنية بأكملها؟ (فيديو+صور)