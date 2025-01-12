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نجاح 8 عمليات منظار بمستشفى أبو حماد المركزي

12:35 ص الأحد 12 يناير 2025
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    نجاح 8 عمليات منظار بمستشفى أبو حماد المركزي (2)
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الشرقية - ياسمين عزت:

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى أبو حماد المركزي بمحافظة الشرقية، في إجراء 8 عمليات منظار معقدة، شملت حالات متنوعة من أمراض الجهاز الهضمي، مثل القولون التقرحي والنزيف الشرجي ودوالي المريء.

وكشفت إدارة مستشفى أبو حماد، عن خروج جميع المرضى من المستشفى وهم في حالة صحية جيدة.

أجريت حالات المناظير بقيادة الدكتور عامر محمد محمود رئيس القسم، وتحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتور محمد عبدالهادي مدير المستشفى، يأتي ضمن توجيهات وزارة الصحة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

مستشفى أبو حماد المركزي الشرقية عمليات منظار وزارة الصحة
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