مباحث الفيوم تبحث عن قاتل عجوز قُتلت بضربة فأس

الفيوم ـ حسين فتحى:

تكثف أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، جهودها لكشف غموض مقتل عجوز بقرية الجعافرة التابعة لمركز إطسا.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز إطسا بمقتل "أم هاشم" - 70 عاماً ربة منزل مقيمة بقرية الجعافرة.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز إطسا، تحت إشراف كل من العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، واللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن القتيلة بها آثار ضرب بالرأس بآلة حادة ويعتقد أن يكون فأس زراعى.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المشتبه بهم، كما جرى نقل جثة العجوز لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة إطسا والتى تتولى التحقيق.