الزملوط يكشف خطوات جديدة لتطوير النقل العام فى الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، بدء خطوات فعلية لتطوير منظومة النقل الداخلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع جهات وشركات متخصصة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بوفد شركة مواصلات العاصمة، بحضور عدد من المسؤولين، بهدف بحث إطلاق خطوط نقل جديدة وتطوير وسائل المواصلات بالمحافظة.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع توجيهاته بدراسة تخصيص حافلات لنقل المواطنين من وإلى العاصمة الإدارية للمحافظة، بالإضافة إلى دراسة توفير وسائل مواصلات بين مراكز المحافظة.

كما شدد على أهمية إعداد دراسة متكاملة للسوق المحلية لضمان وضع أسعار مناسبة تراعي المواطنين وتتناسب مع جودة الخدمات.

فيما أعلنت إدارة المواقف بالمحافظة فتح باب التقديم لتراخيص سير مركبات أجرة سرفيس بمركز الداخلة، وأكدت الإدارة أن التقديم متاح بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة.

وفي سياق آخر، عقد اللواء محمد الزملوط اجتماعًا مع هاني حجازي، رئيس الهيئة العامة لجهاز التعمير وتنمية المشروعات، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وعدد من المسؤولين، وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين المحافظة والهيئة لاستغلال الأراضي التابعة للهيئة بشكل يخدم مشروعات الاستثمار الزراعي والمواطنين.

وأكد المحافظ على استمرار سياسة المحافظة في سحب الأراضي غير المستغلة بالمشروعات الاستثمارية وإعادة طرحها بالسعر الحالي، شريطة توافر مصدر ري مناسب وموافقة قطاع الري، مع إعطاء الأولوية لتوسعات المشروعات القائمة.

من ناحية أخرى، ناقش محافظ الوادي الجديد إجراءات تنظيم عمليات الصيد في بحيرة باريس، حيث أصدر توجيهات بمراقبة السيارات المحملة بالأسماك وتشديد الرقابة على المنافذ لضمان تحصيل مستحقات الدولة.

كما شدد على التزام الصيادين بتوريد حصة المحافظة من الأسماك لبيعها بأسعار مخفضة بالمنافذ المحلية، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وفي بادرة لدعم الصيادين، قررت المحافظة تثبيت الرسوم الشهرية المقررة عليهم وتخفيض مديونياتهم بنسبة 50% مع إتاحة إمكانية سدادها على أقساط تمتد على مدار العام، لتذليل العقبات أمام مجموعات الصيد وضمان استمرارية العمل بشكل مُنظم.