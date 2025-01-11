لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نادي ضباط الفيوم يقدم يومًا مميزًا لأطفال ذوى القدرات الخاصة

09:36 م السبت 11 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نادي ضباط الفيوم يقدم يومًا مميزًا لأطفال ذوى القدرات الخاصة (4)
  • عرض 7 صورة
    نادي ضباط الفيوم يقدم يومًا مميزًا لأطفال ذوى القدرات الخاصة (5)
  • عرض 7 صورة
    نادي ضباط الفيوم يقدم يومًا مميزًا لأطفال ذوى القدرات الخاصة (3)
  • عرض 7 صورة
    نادي ضباط الفيوم يقدم يومًا مميزًا لأطفال ذوى القدرات الخاصة (6)
  • عرض 7 صورة
    نادي ضباط الفيوم يقدم يومًا مميزًا لأطفال ذوى القدرات الخاصة (2)
  • عرض 7 صورة
    نادي ضباط الفيوم يقدم يومًا مميزًا لأطفال ذوى القدرات الخاصة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم ـ حسين فتحى:

نظم نادى ضباط الشرطة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، احتفالية للأطفال من ذوى القدرات الخاصة، تحت إشراف اللواء اكرم العدوى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، واللواء خالد البروى مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.

واستضاف العميد محمد وصفى مدير نادى ضباط الشرطة بمحافظة الفيوم، عددا من الأطفال من ذوى القدرات الخاصة، وقدم لهم برنامجا ترفيهيا شمل العديد من الألعاب الموجودة فى النادى، وكذلك قدم لهم هدايا خاصة بحضور العديد من الضباط والضابطات التابعين لقطاع لأندية وفنادق الشرطة، وكذلك ضباط قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية.

وأبدى الأطفال من ذوى القدرات الخاصة سعادتهم بأنشطة النادي والبرنامج الترفيهي الذي جرى تقديمه لهم.

وحرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع العديد من الضباط والضابطات.

كما وعدهم العميد محمد وصفى بتكرار الزيارة، موضحا أن النادى تحت أمرهم هم وأسرهم فى أى وقت.

نادى ضباط الشرطة الفيوم اللواء اكرم العدوى ذوى القدرات الخاصة قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الزملوط يكشف خطوات جديدة لتطوير النقل العام فى الوادي الجديد

إعلان

إعلان

اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان
من لوس أنجلوس إلى نيويورك.. كيف دمرت الحرائق أحياء سكنية بأكملها؟ (فيديو+صور)