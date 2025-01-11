نادي ضباط الفيوم يقدم يومًا مميزًا لأطفال ذوى القدرات الخاصة

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الفيوم ـ حسين فتحى:

نظم نادى ضباط الشرطة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، احتفالية للأطفال من ذوى القدرات الخاصة، تحت إشراف اللواء اكرم العدوى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، واللواء خالد البروى مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.

واستضاف العميد محمد وصفى مدير نادى ضباط الشرطة بمحافظة الفيوم، عددا من الأطفال من ذوى القدرات الخاصة، وقدم لهم برنامجا ترفيهيا شمل العديد من الألعاب الموجودة فى النادى، وكذلك قدم لهم هدايا خاصة بحضور العديد من الضباط والضابطات التابعين لقطاع لأندية وفنادق الشرطة، وكذلك ضباط قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية.

وأبدى الأطفال من ذوى القدرات الخاصة سعادتهم بأنشطة النادي والبرنامج الترفيهي الذي جرى تقديمه لهم.

وحرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع العديد من الضباط والضابطات.

كما وعدهم العميد محمد وصفى بتكرار الزيارة، موضحا أن النادى تحت أمرهم هم وأسرهم فى أى وقت.