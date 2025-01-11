مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و مركبة "توك توك" على طريق أسيوط ديروط الزراعي ناحية مدخل قرية علوان.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط ديروط الزراعي ناحية مدخل قرية علوان ووجود حالة وفاة ومصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة تصادم سيارة ملاكي وتوك توك، أسفر الحادث عن مصرع " محمود . ع . م "22 عامًا، مقيم قرية منقباد.

كما أسفر الحادث عن إصابة: " محمد . ع . م " 25 عامًا و" محمد . ج . ث " 30 عامًا، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام والجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة.