عمدة قرية إبطو يكشف حقيقة تصوير مسلسل "المداح" فى كفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف أحمد عبدالحليم، عمدة قرية إبطو التابعة لمركز دسوق كفرالشيخ، حقيقة اللقطات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "المداح" الجزء الخامس فى القرية.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا عددًا من الصور للفنان حمادة هلال مع فريق عمل مسلسل "المداح" تحتوي تصويره مشاهد خارجية من الجزء الخامس للمسلسل المقرر عرضه على الشاشات في شهر رمضان 2025، زاعمين أن مكان التصوير هو قرية إبطو التابعة لمركز دسوق.

بدوره أكد عمدة القرية أحمد عبدالحليم، لـ"مصراوي"، أن اللقطات المنتشرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي حول تصوير مشاهد من مسلسل المداح ليس فى القرية، موضحا أن كل ما يجرى تداوله لا أساس له من الصحة، وأن القرية لم يزورها أي ممثل أو فنان.

وقال عبد الحليم، إنه عندما تجرى أي فعاليات في القرية فيكون هناك تنسيقًا و إخطارات عن طريق عدد من الجهات المعنية وتكون عمودية القرية أول من تتلقى إخطارًا بالحدث، وخلال الفترة الحالية أو الماضية لم تجرى أي أعمال تصوير مشاهد مسلسلات ولا صحة لما يجري تداوله.