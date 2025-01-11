خلاف على عداد مياه ينتهي بقتل جزار فى المحلة الكبري

الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة الوراقة التابعة لمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، مقتل جزار علي يد أحد جيرانه، بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلاف على عداد مياه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين اثنين من الجيران بسبب خلافات بينهما، أسفرت عن إصابة أحدهما بطعنة نافذة.

انتقلت قوة أمنية، وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين وفاة جزار يدعي "كرم . ع"، بطعنة نافذة علي يد أحد جيرانه بذات العقار، بسبب خلافات بينهما علي عداد مياه، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.