تناولت مادة سامة.. طالبة فى أولى ثانوي تنهى حياتها بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أنهت طالبة بالصف الأول الثانوي حياتها، بإحدى قرى أبو تشت محافظة قنا، اليوم السبت، بتناول مادة سامة في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغا بمصرع طالبة تبلغ من العمر 16 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.