المنيا تسرق الأضواء.. ما الذي جذب 640 ألف سائح إلى عروس الصعيد؟

المنيا- جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا، خلال العام الأخير انتعاشة سياحية وصلت إلى استقبال مناطقها الأثرية لنحو 640 ألف زائر ما بين أجانب وعرب ومصريين.

وكشفت تقارير رسمية للمحافظة عن استقبال مراسي المحافظة خلال العام المنقضي لنحو 253 باخرة سياحية بواقع 125 باخرة على مرسى تل العمارنة، و128 على مرسى إخناتون، بالإضافة للعديد من الرحلات الأخرى، لتتحول المزارات الاثرية إلى قبلة السائحين في شمال الصعيد مؤخراً.

مصراوي يرصد أبرز الأسباب التي أدت إلى انتعاش السياحة في المنيا خلال عام 2024، وخريطة التطوير في العام الجديد، ويقول الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة في المنيا، إن ما شهدته عروس الصعيد مؤخراً كان يمثل قفزة كبيرة في الملف السياحي، وعلى مدار العام لم تخلو المناطق الأثرية من وجود زيارات متعددة للوفود الأجنبية، خاصة أن المنيا تتمتع بسمعة جيدة في ملف المناطق الأثرية وقوة معالمها التي تجذب السائحين من مختلف دول العالم.

تطوير الطرق وطرح الاستراحات للاستثمار

أضاف الأزهري أن أبرز العوامل التي جذبت الوفود السياحية تمثلت في تطوير المراسي النيلية بشكل متكامل وتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية، والاهتمام بأعمال الإنارة والتشجير بشكل كبير، فضلاً عن تطوير الاستراحات وطرحها للاستثمار ورفع كفاءتها على أكمل وجه، مع عمل لجان متخصصة لترويج المنيا سياحياً.

كتاب دعائية للمناطق السياحية

وأوضح مدير إدارة السياحة في المنيا أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا جرى الاهتمام كذلك بتكثيف عمل الندوات التثقيفية حول المناطق الأثرية، وطباعة العديد من الكتب والبروشورات وتوزيعها مما كان له أثر كبير في زيادة الزيارات.

الألمان يتصدرون مشهد السياحة في المنيا

وكشف الأزهري سبب تصدر الساحة الألمانية لقائمة الزيارات قائلاً: الجميع يعلم أن من اكتشف رأس نفرتيتي كان عالماً من دولة ألمانياً، وتم وضع الرأس في متحف برلين، ولذلك يحرص الألمان على زيارة مناطق المنيا الأثرية وفي مقدمتها تل العمارنة، ويأتي في المرتبة الثانية الإنجليز.

واختتم مدير إدارة سياحة المنيا حديثه بأن المحافظة ستشهد في العام الجديد 2025 العمل بنفس القوة على استمرار دعم وتطوير المناطق السياحية وفي مقدمتها منطقة البهنسا التاريخية، والتي تعد من أكبر المتاحف المفتوحة في مصر، فضلاً عن

يذكر أن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أعلن عن تصدر منطقة تل العمارنة لقائمة المواقع الأكثر زيارة، تلتها منطقة بني حسن، ثم تونا الجبل، بينما تصدرت الجنسية الألمانية قائمة الزوار، تلتها الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، والهولندية، مشيراً إلى أن أعداد السائحين العام المنقضي تنذر بانتعاشة كبيرة للعام الجديد، وسيتم العمل بقوة لدعم هذا الملف والاستفادة من جميع مناطقنا الأثرية..

وأكد المحافظ على أهمية هذه الجهود في تعزيز مكانة المنيا كوجهة سياحية بارزة، مشددًا على استمرار العمل لدعم القطاع السياحي وتطوير بنيته التحتية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

اقرأ أيضاً...

من هنا سُرقت رأس نفرتيتي وهُربت لألمانيا.. حكاية "تل العمارنة" بالمنيا (صور)