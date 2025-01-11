محافظ الدقهلية يكلف بسرعة الانتهاء من سوق الخضار بالمنصورة

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الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، منطقة سوق الخضار بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة لمتابعة الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير المنطقة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير، كما أكد على استمرار أعمال رفع أية تجمعات وتراكمات بمساكن الجلاء ومحيطها، واستمرار رفع كفاءة الشوارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الشارع العام وتحسين الرؤية البصرية.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة شملت شارع بورسعيد، والجمهورية وعبد السلام عارف والجيش وقناة السويس، والتقى المواطنين واستمع إليهم ومطالبهم ووعد ببحثها وحلها، مشددا على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي وصلنا إليه من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليا.

وأكد مرزوق أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، وأن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في تلبية مطالب المواطنين في جميع المراكز والمدن.