بالمجان.. تركيب وصلات مياه لأهالي 3 قرى بالحسينية في الشرقية

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الشرقية -ياسمين عزت:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، عن تركيب 70 وصلة مياه بمنازل الأسر الأكثر احتياجا بمركز الحسينية، لتوفير كوب مياه نظيف بمد وصلات مياه الشرب بالمجان دون تحمل الأهالي تكلفتها.

أشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة وجمعية الأورمان لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بمركز ومدينة الحسينية وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الإنتهاء من توصيل 70 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً.

أعلن المهندس محمد عبد العزيز عن تركيب الوصلات بقرى بحر البقر 5، بحر البقر 7 والجمالية وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.