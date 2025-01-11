خنقها في فراش الزوجية.. النيابة لقاتل زوجته بكفر الشيخ: "ألم تتذكر صغارك" - صور

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كفر الشيخ - إسلام عمار:



شهدت محاكمة عامل متهم بقتل زوجته بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم السبت، أمام محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" مرافعة للنيابة العامة حول أحداث الواقعة.

وتحاكم محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم السبت، عامل عادي في العقد الثاني من العمر متهم بقتل زوجته في فراش الزوجية بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس.

وتُشكل الدائرة من المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، ومصطفى جلال عامر، مستشارًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور حسام بدر، وكيل نيابة مطوبس، وأدهم عبدالعزيز، وكيل نيابة دسوق، وذلك في أحداث القضية رقم 7271 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 799 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وخلال مرافعة حسام بدر، وكيل نيابة مطوبس وجه سؤالا المتهم قائلا له:"ألم تتذكر صغارك".

وقدم وكيل نيابة مطوبس العديد من الأدلة التي توفرت فيها إثبات الجريمة عندما خنقها في فراش الزوجية وفقًا لما جاء في تقرير الفحص الطبي بمستشفى رشيد المركزي في محافظة البحيرة القريب من قرية الجزيرة الخضراء مستدلا ايضًا بتحريات النقيب نادر عبدالعال، معاون مباحث مطوبس حول ارتكاب المتهم لجريمته.

وكشف خلال المرافعة عن المتهم كان يفكر في إنهاء حياة زوجته المجني عليها قبل الواقعة باسبوعًا وفقًا لما جاء في اعترافاته التي سطرتها أوراق القضية موضحًا أن المتهم اعترف تفصيليا وقال نصًا:"خنقتها لحد ما روحها طلعت في إيدي".

وقال وكيل نيابة مطوبس:"لم أجد دليل نفي واحد أو دوافع حول كيفية ارتكاب المتهم لجربمته..وإن جريمة اليوم خرق لشرع الله".

كانت جهات التحقيق أحالت المدعو 'أحمد. م. م. ا"، 28 عامًا، عامل عادي، ويقيم بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 28 يناير 2024 بدائرة مركز شرطة مطوبس قتل عمدًا زوجته المجني عليها "صفاء.س.ي.ع.أ"، مع سبق الإصرار.

وتبين من أوراق القضية أن العامل المتهم أقبل على زوجته إثر خلافات زوجية بينهما، وبيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وذلك حال تواجده رفقتها بغرفة نومهما انتهز فرصة نومها وأحكم قبضته على عنقها خانقًا إياها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.