شنقوا عجوز شبرا الخيمة.. عشماوي ينتظر "عصابة الملابس النسائية"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقا لـ 3 عاملين وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لاتهامهم بقتل عجوز خنقا بحبل لسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة كلًا من "محمد.م.ق" (26 عامًا - عامل)، و"عمرو.م.ع" (26 عامًا - عامل)، و"كريم.ن.ر" (28 عامًا) إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 7208 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 748 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

كشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم في الأول من نوفمبر 2024، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث أقدموا على قتل المجني عليه، منصور رشاد خليفة، الذي كان مسنًا وضعيف القوة، بعد أن خططوا مسبقًا للجريمة ونفذوها بأسلوب مروّع.

قام المتهمان الأول والثاني بالتنكر في ملابس نسائية لإخفاء هويتهما، بينما كان الثالث يراقب الطريق على دراجته. توجهوا إلى منزل المجني عليه، وطرقوا الباب، ليباغتاه فور فتحه بدفعه أرضًا وتكميم فمه. ثم استخدما حبلًا لخنق المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، رغم كبر سنه وضعف قدرته على المقاومة.

واستطرد أمر الإحالة أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهم لجنحة سرقة إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا المبلغ المالي وإيصالات أمانة المبين قدراً ووصفا بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنه ليلا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة ان المتهمين حازوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.