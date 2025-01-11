تداول 51 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

انتظمت حركة الملاحة البحرية بموانئ البحر الأحمر دون تأثير من التقلبات الجوية ونشاط الرياح، حيث رست 12 سفينة تجارية على الأرصفة البحرية وسجلت تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة.



وقال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إن حركة الواردات اليوم السبت شملت 37000 طن بضائع، 725 شاحنة و101 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 654 شاحنة و9 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة RUI SU PANG على متنها 30000 طن ألومنيوم قادمة من السعودية، كما استقبل الميناء ثلاث سفن أخرى وهي دليلة والحرية وسينا، وغادرت السفينتين أمل وAlcudia Express.

واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، والقاهرة وبوسيدون إكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي سينا، دليلة والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول 4100 طن بضائع و480 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان ، بريدج ، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2525 راكب بموانيها.