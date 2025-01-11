فاجعة أبو قلتة.. قطار الصعيد يدهس شابين في المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي شابان مصرعهما، اليوم السبت، بعد أن صدمهما قطار الصعيد أثناء عبورهما لمزلقان مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة باصطدام قطار بشخصين ووفاتهنا في الحال على قضبان مزلقان ملوي البحري.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "رامي كمال فرج" و"عمر محمد سليم" مقيمان بقرية أبو قلتة التابعة للمركز، نتيجة مرورهما الخاطىء للمزلقان.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.