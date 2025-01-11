قوس قزح يزين سماء سانت كاترين وسط أجواء شتوية رائعة

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جنوب سيناء - رضا السيد:

زين قوس قزح سماء مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، ليرسم لوحة فنية أبهرت كافة السائحين المترددين على المدينة.

وقال اللواء طلعت العناني، مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي، إن المدينة تشهد إقبالا سياحيا كبيرا على الرغم من أن أجوائها شديدة البرودة، مشيرا إلى أن هذه الأجواء تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم أملا في تساقط الثلوج.

وأوضح مستشار المحافظ في تصريح اليوم، أن المدينة استقبلت اليوم 1000 سائح من مختلف جنسيات العالم، وجميعهم يستمتعون بالأجواء الشتوية الروحانية الني تميز المدينة عن غيرها من كافة المدن السياحية المصرية والعالمية.

ولفت إلى أن ظهور قوس قزح في سماء المدينة أبهر السائحين والمواطنين، وجميعهم حرصوا على تسجيل هذه اللحظات الطبيعية النادرة التي رسمت لوحة فنية بالألوان الطبيعية.

وتعرضت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، لرياح شديدة تجاوزت سرعتها 31 كيلو متر في الساعة، مما ساعد على الإحساس ببرودة الطقس.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، ان المحافظة يسودها طقس غائم جزئي، و مائل للدفء نهارا بارد ليلا أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة، وعلى فترات متقطعة.

وأكد البيان، أنه يجري التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية على مدار الساعة للوقوف أول بأول على تداعيات حالة الطقس على كافة مدن المحافظة.

وأوضح انه جرى التأكيد على رؤساء المدن بجاهزية للمعدات الثقيلة، والتأكد من كفاءتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حالة التعرض لتقلبات جوية مفاجئة، مؤكدًا أن جميع الطرق والموانئ البحرية مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن حالة الملاحة البحرية بالموانئ البحرية مستقرة، وحالة الرياح بالبحر معتدلة، واتجاهها شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1,5 حتي 2 متر.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 21 والصغرى 10، وفي مدينة رأس سدر العظمى 21 والصغرى 11، وفي مدينة طابا العظمى 21 والصغرى 6، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 13 والصغرى 1 تحت الصفر، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 23 والصغرى 13 درجة.