موت على الموائد.. معلومات عن أسماك القراض ودجاج البحر السامة بعد ضبطها بالبحيرة

ضبط الطالب المتهم بقتل زميله في المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان

كتب- علي عبد المنعم:

في واقعة أثارت القلق، ضبطت الجهات الرقابية في محافظة البحيرة، كميات من أسماك الأرنب ودجاج البحر السامة، المعروفة بخطرها الشديد على صحة الإنسان.

وأسفرت حملات شنها قسم مراقبة الأغذية بمديرية صحة البحيرة، على محال الأسماك والباعة الجائلين بعدد من المراكز، عن ضبط بائع متجول على تروسيكل بناحية ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو وبحوزته كمية من سمكة الأرنب شديدة السمية والمسببة لحالات التسمم الغذائى الحاد والمحظور صيدها وبيعها وتداولها أو الإتجار فيها.

كما جرى ضبط كمية من أسماك دجاج البحر شديدة السمية والمحظور صيدها وبيعها وتداولها لكونها مسببة لحالات للتسمم الغذائي الحاد، وذلك داخل أحد محلات بيع الأسماك الطازجة بدمنهور قبل بيعها للجمهور.

وتأتي هذه الأنواع ضمن قائمة الأسماك السامة التي تحمل موادًا قاتلة لا تزول بالطهي، ما يجعل تداولها أو استهلاكها تهديدًا حقيقيًا للحياة.

ما هي أسماك الأرنب؟

أسماك الأرنب، أو كما تعرف بـ "القراض"، هي نوع من الأسماك السامة التي تتميز بأسنانها الحادة وشكلها الغريب الذي يشبه الأرنب.

وتحتوي هذه الأسماك على سم قوي يسمى "تيترودوتوكسين"، وهو أحد أقوى السموم العصبية المعروفة، ولا يوجد له ترياق حتى الآن.

أسباب خطورة أسماك الأرنب:

من أهم أسباب خطورة هذه الأسماك السمية العالية، فسم هذه الأسماك قاتل وقادر على التسبب في الشلل والوفاة في غضون دقائق.

كما تكمن الخطورة الثانية في انتشار أسماك الأرنب في العديد من البحار والمحيطات، بما في ذلك البحر الأحمر والبحر المتوسط، وصعوبة التمييز بين أسماك الأرنب والأسماك الآمنة على غير المتخصصين، مما يزيد من خطر التسمم.

دجاج البحر خطر آخر

دجاج البحر، أو كما يسمى بـ "سمكة العقرب"، هو نوع آخر من الأسماك السامة التي تتميز بأشواكها الحادة التي تحتوي على غدد سامة، عند وخز الإنسان بإحدى هذه الأشواك، يتسبب السم في ألم شديد وتورم واحمرار في مكان اللسعة، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

أسباب خطورة دجاج البحر:

سم قوي: سم دجاج البحر يسبب ألماً شديداً وتفاعلات حساسية قد تؤدي إلى صعوبة في التنفس وشلل عضلي.

شكلها المخادع: قد تبدو دجاج البحر ملونة وجذابة، مما قد يجذب الأطفال والسباحين إليها.

انتشارها في المناطق الضحلة: توجد دجاج البحر عادة في المناطق الضحلة والشعاب المرجانية، مما يزيد من فرص التصادم معها.

أعراض التسمم بهذه الأسماك الخطيرة

أما أعراض التسمم بهذه الأسماك الخطيرة، فتبدأ عادة بعد تناول السمكة بفترة قصيرة، وتشمل تنميل في الشفتين واللسان،

صعوبة في التنفس، شلل عضلي، فشل عضلة القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة.

كيفية تجنب خطر التسمم بأسماك الأرنب ودجاج البحر:

التعرف على هذه الأسماك: يجب على الجميع التعرف على شكل أسماك الأرنب ودجاج البحر لتجنب صيدها أو تناولها.

شراء الأسماك من مصادر موثوقة: يجب شراء الأسماك من الأسواق والمزارع الموثوقة التي تضمن سلامتها.

تجنب تناول الأسماك المشبوهة: إذا كان هناك أي شك في نوع السمكة، يجب تجنب تناولها.

الحذر عند السباحة: يجب توخي الحذر عند السباحة في المناطق التي تنتشر فيها أسماك الأرنب ودجاج البحر، وارتداء الأحذية المائية لحماية القدمين.

التوجه إلى المستشفى فورًا: في حالة الاشتباه في التسمم بسمك الأرنب أو لدغة دجاج البحر، يجب التوجه إلى أقرب مستشفى على الفور.

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