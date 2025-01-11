648 ألف طالب أدوا امتحانات نصف العام بالإسكندرية.. و"التعليم": لم ترد أي شكاوى- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:



أدى 648 ألف و183 طالبًا وطالبة بصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني بالإسكندرية، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأجرى الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بعدد من المدارس، مؤكدًا عدم ورود أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن تعليم الإسكندرية جهز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول.

وقال أبو زيد، أنه جرى توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود الجداول في مكان واضح، فضلًا عن حظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

وأضاف أنه جرى توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة .

وشدد على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول ومظاريف الأسئلة ومدى وضوح ورقة الامتحان وكفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة.







