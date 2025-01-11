بالصور- رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأقصر - محمد محروس:

أجرى الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات في أسبوعها الثاني بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، يرافقه الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على سير الامتحانات من خلال إجراء أحاديث ودية مع عدد الطلاب، استمع خلالها إلى آرائهم حول صعوبة الامتحانات وتوافر كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وأكد الدكتور زين الدين، أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء والانضباط، ولم ترد حتى الآن أي شكاوى من الطلاب. مشيراً إلى أن الجامعة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سير الامتحانات في بيئة مناسبة، إذ جرى توفير كافة اللوازم والخدمات التي يحتاجها الطلاب، بالإضافة إلى تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار أيام الامتحانات لتلقي أي استفسارات أو شكاوى وحلها فوراً.

من جانبه، أكد الدكتور رسلان، أن الجامعة تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، مشيراً إلى أن نجاح الطلاب هو نجاح للجامعة بأكملها، إذ تأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة الجامعة على التواصل المباشر مع الطلاب والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم، مما يساهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.