دماء في شارع السنترال.. شاب يقتل والدي زوجته ويصيبها بطعنات خطيرة بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

شهدت قرية المعصرة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة والد ووالدة زوجته طعنًا بسكين، وأصاب زوجته بجروح خطيرة، إثر خلافات زوجية تطورت إلى شجار داخل المنزل.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية المعصرة بسماع استغاثات ووجود مشاجرة داخل أحد المنازل بشارع السنترال.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الزوجة "وفاء عبدالعزيز محمد بسيوني" (32 عامًا) تعرّضت لطعنات متفرقة بسكين، وعُثر على جثتي والديها "عبدالعزيز عبدالعزيز محمد بسيوني" (60 عامًا) و"صفاء محمد عباس" (50 عامًا).

كشفت التحريات أن خلافًا نشب بين المتهم وزوجته، وحين تدخل والداها لفض الخلاف، استل المتهم سكينًا وهاجمهم، مما أسفر عن مقتل الوالدين وإصابة الزوجة بجروح بالغة.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج، بينما تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر تحت تصرف النيابة العامة لحين النقل لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريح الجثث.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وضبطت أداة الجريمة، حيث اعترف بارتكابه الواقعة. تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.