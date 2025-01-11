ذهب أرض الفيروز السائل.. جنوب سيناء تعلن نجاح موسم عصر الزيتون

جنوب سيناء– رضا السيد:

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من موسم عصر الزيتون بالمحافظة بعصر 7 مليون كيلو زيتون داخل معصرة أبوصويرة بمدينة رأس سدر، بإجمالي إنتاج 7 آلاف طن زيت زيتون، مشيرًا إلى أن نسبة إقبال المزارعين على معصرة أبوصويرة كانت الأعلى، لكون المديرية دعمت مزارعي الزيتون خلال عملية العصر داخلها بسعر التكلفة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم، أن إجمالي مساحة أشجار الزيتون على مستوى المحافظة هذا لعام بلغت 21626 فدان، بواقع 17 ألف فدان بمدينة رأس سدر، و4 آلاف فدان بمدينة طور سيناء، و250 فدان بمدينة نويبع، و110 فدان بمدينة أبوزنيمة، و126 فدان بمدينة أبورديس، و115 فدان بمدينة سانت كاترين، و23 فدان بمدينة دهب.

وأكد أن إجمالي كمية إنتاج الزيتون بلغت هذا العام 12640 طن زيتون، بيتهم 11 ألف طن بمدينة رأس سدر، و1500 طن بمدينة طور سيناء، و60 طن بمدينة نويبع، و30 طن بمدينة أبوزنيمة، و35 طن بمدينة أبورديس، و8 طن بمدينة سانت كاترين، و7 طن بمدينة دهب.

وأشار إلى أن أهم أنواع أشجار الزيتون التي تشتهر بها المحافظة هي التفاحي الأخضر متعدد الأغراض "تخليل، وزيت"، ونسبة الزيت فيه 7,5 %، والعجيزي الأخضر للتخليل، والأنواع الخاصة بالزيوت فقط هي المنزانيللو الأسود بنسبة 20,16 %، والبيكوال الأسود بنسبة 22,15 %، والكلاماتا الأسود بنسبة 20,15 %، والدولسي بنسبة 18,15 %، والمراقي الملون بنسبة 22,18 %.

جدير بالذكر، أن محافظة جنوب سيناء يوجد بها 7 معصرات للزيتون، بواقع 3 معاصر بمدينة رأس سدر، أحداهما معصرة أبوصويرة التي تعمل بطاقة إنتاجية 2 طن في الساعة، ومعصرة سينافود وتعمل بطاقة 2 طن في الساعة، ومعصرة رأس مسلة وتعمل بطقة 1 طن في الساعة، كما يوجد معصرتين بمدينة طور سيناء، وهم معصرة مركز الخدمات تعمل بطاقة 2 طن في الساعة، ومعصرة التعمير بطاقة 1,5 طن في الساعة، وتوجد معصرة الإرشاد بمدينة أبورديس، والتي تعمل بطاقة 100 كيلو جرام في الساعة، وفي مدينة سانت كاترين توجد معصرة الدير، وتعمل أيضًا بطاقة 100 كيلو جرام في الساعة.