مصرع عجوز انهار عليها حائط منزل في أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

لقيت ربة منزل مصرعها، مساء اليوم الجمعة، إثر انهيار حائط منزل عليها بقرية العزية بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث ووجود حالة وفاة.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الإسعاف والحماية المدنية، وأظهرت المعاينة والفحص انهيار حائط منزل على ربة منزل "عزيزه.ع.س" 80 عامًا ما أدى إلى وفاتها في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.