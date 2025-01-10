حبس بقال 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفل بالشرقية.. وأسرة الصغير: استدرجه للمحل وخلع عنه ملابسه

الشرقية -ياسمين عزت:

قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس تاجر "بقال"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة هتك عرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

وكانت أسرة الطفل "يوسف.ب" البالغ من العمر 7 سنوات من أهالي قرية شنبارة الميمونة بنطاق مركز شرطة الزقازيق، حررت محضرا برقم 312 لسنة 2024 إدارى مركز الزقازيق، تتهم "السيد.ال" يبلغ من العمر 35 عاما ويعمل تاجر بقالة، بمحاولة هتك عرض طفلهم.

وأشار البلاغ الذي وصف الواقعة إلى أن الأسرة اتهمت التاجر البقال بمحاولة هتك عرض طفلهم بأن استدرجه إلى داخل المحل خاصته عندما ذهب لشراء حلوى منه، كما قبل الطفل وداعبه ثم خلع عنه ملابسه محاولا هتك عرضه، إلا أنه توقف عن فعلته بسبب صراخ الطفل وبكائه.

وحررت الأسرة محضرا بمركز شرطة الزقازيق بالواقعة، فيما ضبط رجال المباحث المشكو في حقه، وجرى عرضه على نيابة مركز الزقازيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.