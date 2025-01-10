إصابة 4 طالبات سودانيات باختناق إثر تسرب غاز داخل مسكنهن في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 طالبات جامعيات سودانيات الجنسية باختناق، إثر تسرب غاز طبيعي داخل شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول عروض.م.ا" 23 عامًا، و "عبق.ن.إ، 22 عامًا، و "رزان.ع.ا" 22 عامًا، و" صباح.م.ي" 22 عامًا، وجميعهن طالبات جامعيات سودانيات الجنسية، إلى المستشفى التخصصي، مصابات باختناق و اضطراب في الوعي، إثر تسرب غاز داخل مسكنهن بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهن، وحجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية، و تحرر محضر بالواقعة.