محافظ جنوب سيناء يطلق حملة "دفء وطمأنينة" بشرم الشيخ -صور

خالد النبوي من معبد الأقصر: أتمنى تجسيد شخصية أمنحتب في عمل فني -صور

فيديو.. أقارب ضحايا عقار أسيوط المنهار: القدر لم يمهلهم للانتقال إلى منزل

5 نعوش على الأعناق.. تشييع جنازة ضحايا المنزل المنكوب في أسيوط -فيديو وصور

جنوب سيناء - رضا السيد :

دشن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة " دفء وطمأنينة" بمدينة شرم الشيخ، والتي أطلقها بيت الزكاة والصدقات المصري، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات.

وقام المحافظ بتوزيع آلاف البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والمواد الغذائية على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية بالملحق الخاص بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.

وأشاد المحافظ، بالتعاون المثمر والبناء بين محافظة جنوب سيناء وبيت الزكاة والصدقات التابع لمشيخة الأزهر الشريف، موجها الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، و المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات.

وأوضح أن بيت الزكاة والصدقات أطلق حملة "دفء وطمأنينة"؛ لتوزيع آلاف البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والمواد الغذائية على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية داخل المناطق الأكثر احتياجا بالقرى والوديان والتجمعات البدوية.

وأشار إلى أنه جرى التوزيع على مدار ثلاثة أيام تم التوزيع بقرى ووديان مدن طور سيناء وأبو زنيمة و كاترين ووادى فيران التابعة لمدينة أبو رديس، واليوم جرى تدشين الحملة لعمال النظافة، وسكان الوديان التابعة لمدينة شرم الشيخ. لمساعدة قاطنيها على مواجهة موجات البرد القارس والظروف البيئية.