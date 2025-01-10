مواطنون يستمتعون بعطلة نهاية الأسبوع على شاطئ بورسعيد -صور

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد مواطنون على شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ظل حالة من الطقس المعتدل.

وقضى مواطنون أوقاتهم ما بين الجلوس على الشاطئ للاستمتاع بنسيم البحر، والتقاط الصور التذكارية، والمشي، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية.

وتشهد محافظة بورسعيد أجواء معتدلة متمثلة في سماء صافية من الغيوم، واعتدال درجات الحرارة، فضلا عن رياح متوسطة الشدة وأمواج هادئة.