لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مواطنون يستمتعون بعطلة نهاية الأسبوع على شاطئ بورسعيد -صور

06:29 م الجمعة 10 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مواطنون يستمتعون بعطلة نهاية الأسبوع على شاطئ (4)
  • عرض 5 صورة
    مواطنون يستمتعون بعطلة نهاية الأسبوع على شاطئ (1)
  • عرض 5 صورة
    مواطنون يستمتعون بعطلة نهاية الأسبوع على شاطئ (2)
  • عرض 5 صورة
    مواطنون يستمتعون بعطلة نهاية الأسبوع على شاطئ (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد مواطنون على شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ظل حالة من الطقس المعتدل.

وقضى مواطنون أوقاتهم ما بين الجلوس على الشاطئ للاستمتاع بنسيم البحر، والتقاط الصور التذكارية، والمشي، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية.

وتشهد محافظة بورسعيد أجواء معتدلة متمثلة في سماء صافية من الغيوم، واعتدال درجات الحرارة، فضلا عن رياح متوسطة الشدة وأمواج هادئة.

بورسعيد شاطئ بورسعيد عطلة نهاية الأسبوع الألعاب الشاطئية الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خمسون عامًا من الصيد.. "أبو جمعة" يروي أسرار البحر ورحلاته بين الموانئ -صور

إعلان

إعلان

بعد تهديد ترامب بـ"الجحيم".. مستشاره يصل قطر من أجل حماس وإسرائيل
17 صورة مفزعة.. شاهد منازل نجوم هوليوود قبل وبعد حرائق كاليفورنيا