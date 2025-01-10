الأرض انشقت وبلعته.. 6 أيام من البحث عن شاب سقط في بئر آثار بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، والأهالي، جهودهم لليوم السادس على التوالي في البحث عن عامل انهارت عليه بئر عمقها 25 مترًا خلال الحفر للتنقيب عن الآثار في منطقة حاجر الجبل مركز الوقف.

كانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بورود بلاغ منذ 6 أيام بانهيار بئر عمقها 25 مترًا على عامل خلال الحفر في منطقة حاجر الجبل التابعة لدائرة المركز.

وتبين أن العامل يُدعى ح، يبلغ من العمر 40 عامًا، من قرية أبودياب مركز دشنا، انهار عليه بئر خلال الحفر للتنقيب عن الآثار في جبال الوقف وتحاول الجهات المختصة انتشال جثمانه من أسفل الأنقاض لليوم السادس على التوالي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وتكثيف الجهود لانتشال جثمان العامل من أسفل الأنقاض.